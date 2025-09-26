Συζήτηση για χώρους στάθμευσης στο Νοσοκομείο Καλαμάτας

Την πρόταση δημιουργίας ενός νέου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων για την εξυπηρέτηση των οδηγών που προσέρχονται στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, στον δρόμο που οδηγεί στη Σπερχογεία (απέναντι από τα ταξί), επανέφερε ο δημοτικός σύμβουλος Γιάννης Χριστόπουλος στη λογοδοσία της δημοτικής αρχής.

Εκτίμησε πως πρόκειται για ένα εύκολο έργο, το οποίο δεν απαιτεί μελέτες, μεταφέροντας τη σύμφωνη γνώμη του νέου διοικητή του Νοσοκομείου κ. Πεφάνη, ώστε να λυθεί το ζήτημα αυτό. Ο αντιδήμαρχος Βασίλης Κουτραφούρης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να διαμορφωθεί ο χώρος 5-6 στρεμμάτων στη βορειοανατολική πλευρά του Νοσοκομείου με τη συνδρομή του δήμου, ο οποίος μπορεί να προσφέρει έως και 200 θέσεις στάθμευσης. Για την πρόταση του κ. Χριστόπουλου ο ίδιος σημείωσε πως το θέμα θα εξεταστεί, καθώς και κάποια ιδιοκτησιακά ζητήματα στις παρακείμενες ιδιοκτησίες, εκτιμώντας πως καλό είναι να δοθεί προτεραιότητα στην πρώτη περίπτωση, καθώς είναι σε λειτουργική συνένωση με τον υπόλοιπο χώρο στάθμευσης του Νοσοκομείου.

Τ.Αν.