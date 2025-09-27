Παράπονα για την εξυπηρέτηση

Όπως είπε το πρωί της Παρασκευής κάλεσε για να ενημερώσει ότι είναι βουλωμένα τα φρεάτια στην οδό Ακρίτα, κοντά στο ύψος της Ναυαρίνου, ζητώντας του ο υπάλληλος όνομα και τηλέφωνο για να προχωρήσει η καταγραφή. Όταν όμως ζήτησε και ο καταγγέλλων να μάθει ποιος του ζητάει τα στοιχεία, τού έκλεισαν -όπως μας είπε- το τηλέφωνο.

Υπενθυμίζεται πως το κομμάτι της Ακρίτα από την Κρήτης και κάτω φουσκώνει εύκολα από νερά μετά από μια έντονη βροχόπτωση, έχοντας πλημμυρίσει πολλές φορές ισόγεια και καταστήματα. Από την πλευρά του ο Δήμος Καλαμάτας ενημέρωσε την περασμένη Τετάρτη πως συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς ο καθαρισμός φρεατίων στην πόλη από συνεργεία της ΔΕΥΑΚ και ότι οι καθαρισμοί αφορούν φρεάτια ομβρίων υδάτων, τριγωνικών τάφρων και σωληνωτών, από φύλλα, απορρίμματα και άλλα φερτά υλικά.

Τ.Αν.