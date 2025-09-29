Ενας πρωθυπουργός στις ανασκαφές της Αρχαίας Μεσσήνης

Μία τέτοια περίπτωση είναι ο πρώην πρωθυπουργός Θεμιστοκλής Σοφούλης (1860-1949), ο οποίος ολοκληρώνοντας τις σπουδές Αρχαιολογίας στη Γερμανία επέστρεψε στην Ελλάδα και αφού αναγορεύτηκε υφηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών ανέλαβε τη διεύθυνση των ανασκαφών στην Αρχαία Μεσσήνη το 1895. Έφερε μάλιστα στο φως πλήθος αρχαιολογικών ευρημάτων, όπως η Κρήνη Αρσινόη, την οποία μνημόνευσε ο Παυσανίας στα “Μεσσηνιακά” του. Προσβλήθηκε όμως από ελονοσία και δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει το ανασκαφικό του έργο. Τα παραπάνω μεταξύ πολλών άλλων παρουσίασε η έκδοση “Πρόσωπα + Ιστορίες” της “Καθημερινής”.

Δ.Πλ.