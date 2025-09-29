Εγινε viral μέσω της ΑΙ

Το παράδειγμα άλλων πόλεων της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού αναμένεται να ακολουθήσει -ίσως και εντός του έτους- η Καλαμάτα, σε ό,τι έχει να κάνει με την κατασκευή η οποία θα αφορά τα γράμματά της και θα συνοδεύεται από ένα hashtag, μια καρδιά ή τη φράση “I love”.



Πρόκειται για το σημείο φωτογράφισης που έχουν τοποθετήσει οι περισσότερες τουριστικές περιοχές, ελκύοντας αποδεδειγμένα το σύνολο των επισκεπτών για μια λήψη, ακολουθώντας οι ανάλογες αναρτήσεις στα social media. Το δρόμο στο σκέλος αυτό έδειξε τα τελευταία χρόνια η κατασκευή του έτους με αριθμούς (2024, 2025) στην κεντρική πλατεία τις μέρες των Χριστουγέννων, καθώς πολλοί περαστικοί σταματούσαν για μια φωτογραφία, ενώ πιο γρήγορα αντανακλαστικά φαίνεται πως είχε στο σκέλος αυτό η Τριφυλία, έχοντας τοποθετηθεί σχετικές κατασκευές σε Κυπαρισσία και Φιλιατρά.

Είναι χαρακτηριστικό πάντως πως η ενδεικτική φωτογραφία της "Ε" από το λιμάνι της πόλης που δημιουργήθηκε με τη βοήθεια της ΑΙ, έγινε αμέσως viral και ο κόσμος έδειξε την αποδοχή του.

Τ.Αν.