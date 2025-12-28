Γκύζη: Το σημείωμα που άφησε ο 66χρονος που μαχαίρωσε τη σύζυγό του και αυτοκτόνησε (βίντεο)

Ο 66χρονος που μαχαίρωσε τη σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε, είχε αφήσει σημείωμα σε συγγενικό του πρόσωπο.

Ένας άνδρας μαχαίρωσε την 68χρονη σύζυγο του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε πέφτοντας από την ταράτσα της πολυκατοικίας στου Γκύζη.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 2 το μεσημέρι σε υπόγειο διαμέρισμα στην οδό Λοκρίδος, όπου ένας 66χρονος επιτέθηκε και τραυμάτισε σοβαρά με μαχαίρι στο λαιμό την σύζυγο του. Αμέσως μετά, ο 66χρονος ανέβηκε στην ταράτσα της πολυκατοικίας, από εκεί πέρασε στο διπλανό κτήριο και στη συνέχεια πήδηξε στο κενό με αποτέλεσμα να χάσει την ζωή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ο 66χρονος άφησε ιδιόχειρο σημείωμα προς συγγενικό του πρόσωπο, στο οποίο έγραφε ότι δεν αντέχει άλλο την κατάσταση στο σπίτι.

Η σύζυγος του δράστη μεταφέρθηκε εν ζωή στο νοσοκομείο Γεννηματάς, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

