eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Τετάρτη, 01 Οκτωβρίου 2025 17:47

Σειρά ακυρώσεων

Γράφτηκε από τον

Σειρά ακυρώσεων

Premium Strom
φωτο: Dimitris Neofotistos

Μπορεί στην πλειοψηφία τους οι συναυλίες και οι παραστάσεις που δόθηκαν στο Ανοιχτό θέατρο Καλαμάτας να είχαν σημαντική προσέλευση κόσμου το καλοκαίρι, ωστόσο το φθινόπωρο αποδείχτηκε πως ο κόσμος δεν έχει τη διάθεση αλλά και την οικονομική δυνατότητα ενδεχομένως για να δει αγαπημένους καλλιτέχνες από κοντά.

Υστερα από την ματαίωση της συναυλίας του Πάνου Βλάχου στις 20 Σεπτεμβρίου ανακοινώθηκε και η ακύρωση της εμφάνισης του Γιάννη Πάριου στις 3 Οκτωβρίου.

Για τους λόγους που οδήγησαν σε αυτή την εξέλιξη, στα social media σχολιάστηκε πως και στις δύο περιπτώσεις η προπώληση δεν έτρεξε ίσως με τους αναμενόμενους ρυθμούς, γι΄ αυτό και οι συναυλίες ματαιώθηκαν, ενώ άλλοι στάθηκαν στα αλμυρά εισιτήρια εν μέσω ενός απαιτητικού διμήνου λόγω υποχρεώσεων.

Παράλληλα, δεν έλειψαν οι επισημάνσεις πως οι συναυλίες θα μπορούσαν να προγραμματιστούν στο Μέγαρο Χορού, μιας και η δροσιά στον Νέδοντα τις βραδινές ώρες αυτή την εποχή, μόνο καλές συνθήκες για μια live εμφάνιση δεν δημιουργεί.

Κατηγορία Σχόλια
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις