Σειρά ακυρώσεων

Μπορεί στην πλειοψηφία τους οι συναυλίες και οι παραστάσεις που δόθηκαν στο Ανοιχτό θέατρο Καλαμάτας να είχαν σημαντική προσέλευση κόσμου το καλοκαίρι, ωστόσο το φθινόπωρο αποδείχτηκε πως ο κόσμος δεν έχει τη διάθεση αλλά και την οικονομική δυνατότητα ενδεχομένως για να δει αγαπημένους καλλιτέχνες από κοντά.

Υστερα από την ματαίωση της συναυλίας του Πάνου Βλάχου στις 20 Σεπτεμβρίου ανακοινώθηκε και η ακύρωση της εμφάνισης του Γιάννη Πάριου στις 3 Οκτωβρίου.

Για τους λόγους που οδήγησαν σε αυτή την εξέλιξη, στα social media σχολιάστηκε πως και στις δύο περιπτώσεις η προπώληση δεν έτρεξε ίσως με τους αναμενόμενους ρυθμούς, γι΄ αυτό και οι συναυλίες ματαιώθηκαν, ενώ άλλοι στάθηκαν στα αλμυρά εισιτήρια εν μέσω ενός απαιτητικού διμήνου λόγω υποχρεώσεων.

Παράλληλα, δεν έλειψαν οι επισημάνσεις πως οι συναυλίες θα μπορούσαν να προγραμματιστούν στο Μέγαρο Χορού, μιας και η δροσιά στον Νέδοντα τις βραδινές ώρες αυτή την εποχή, μόνο καλές συνθήκες για μια live εμφάνιση δεν δημιουργεί.