Μεγάλη εξακολουθεί να είναι κάποιες ημέρες, η κίνηση στο αεροδρόμιο Καλαμάτας “Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος”, δείχνοντας ότι η τουριστική κίνηση στη Μεσσηνία παραμένει σε ικανοποιητικά, για την εποχή (τέλη Σεπτεμβρίου) επίπεδα.