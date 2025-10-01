19:15 01/10
Η εικόνα αυτή με την ουρά των ταξιδιωτών (Γερμανών στην πλειονότητά τους) είναι στο αεροδρόμιο, από τον έλεγχο των εισιτηρίων και των αποσκευών, το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου 27 Σεπτεμβρίου.
Γ.Σ.
Μεγάλη εξακολουθεί να είναι κάποιες ημέρες, η κίνηση στο αεροδρόμιο Καλαμάτας “Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος”, δείχνοντας ότι η τουριστική κίνηση στη Μεσσηνία παραμένει σε ικανοποιητικά, για την εποχή (τέλη Σεπτεμβρίου) επίπεδα.
Η εικόνα αυτή με την ουρά των ταξιδιωτών (Γερμανών στην πλειονότητά τους) είναι στο αεροδρόμιο, από τον έλεγχο των εισιτηρίων και των αποσκευών, το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου 27 Σεπτεμβρίου.
Γ.Σ.