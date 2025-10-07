eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Ο Μητσοτάκης στη Μεγαλόπολη

Τη Μεγαλόπολη θα επισκεφθεί στις 16 Οκτωβρίου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με διαρροές όσων θα παραστούν, για να χειροκροτήσουν χωρίς να πουν κουβέντα για τα προβλήματα που καίνε τον μέσο πολίτη.

Γι’ αυτό εκτός συγκλονιστικού απροόπτου και από τη Μεγαλόπολη ο πρωθυπουργός θα συνεχίσει τη διαρκή προεκλογική εκστρατεία απευθυνόμενος στο εκλογικό σώμα και χρησιμοποιώντας την τοπική κοινωνία ως ντεκόρ.

