Ο Μητσοτάκης στη Μεγαλόπολη

17:26 07/10
Γι’ αυτό εκτός συγκλονιστικού απροόπτου και από τη Μεγαλόπολη ο πρωθυπουργός θα συνεχίσει τη διαρκή προεκλογική εκστρατεία απευθυνόμενος στο εκλογικό σώμα και χρησιμοποιώντας την τοπική κοινωνία ως ντεκόρ.
Θ.Λ.
Τη Μεγαλόπολη θα επισκεφθεί στις 16 Οκτωβρίου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με διαρροές όσων θα παραστούν, για να χειροκροτήσουν χωρίς να πουν κουβέντα για τα προβλήματα που καίνε τον μέσο πολίτη.
