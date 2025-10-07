Ο Μητσοτάκης στη Μεγαλόπολη

Τη Μεγαλόπολη θα επισκεφθεί στις 16 Οκτωβρίου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με διαρροές όσων θα παραστούν, για να χειροκροτήσουν χωρίς να πουν κουβέντα για τα προβλήματα που καίνε τον μέσο πολίτη.