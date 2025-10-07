Σκουπιδότοπος στην Ηρώων

Η εικόνα της ντροπής με τον σκουπιδότοπο εμφανίστηκε και πάλι στην οδό Ηρώων, στο γνωστό σημείο μετά το δρομάκι προς την Κηπούπολη.

Πεταμένα κλαδέματα, σκουπίδια και άχρηστα αντικείμενα δίπλα στους κάδους έχουν αποκλείσει το πεζοδρόμιο και οι πεζοί αναγκάζονταν να κατέβουν στον δρόμο για να περάσουν. Όσο οι ασυνείδητοι συμπολίτες μας θα μένουν ατιμώρητοι από τον Δήμο Καλαμάτας, τόσο πιο συχνά ο σκουπιδότοπος θα κάνει την εμφάνισή του.

Γ.Σ.