Να προσεχθούν οι νέοι κάδοι

Πρόκειται για προμήθεια που πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Ανακύκλωσης της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Οχημάτων, με χρηματοδότηση από τα Ανταποδοτικά Έσοδα, καθώς κρίθηκε σημαντική η ανάγκη για την αντικατάσταση μη επισκευάσιμων κάδων συλλογής ανακυκλώσιμων δημοτικών απορριμμάτων.

Πλέον, μένει όσοι τους χρησιμοποιούν να είναι πιο προσεκτικοί και να κλείνουν τα καπάκια, ώστε να μην αλλοιώνονται τα χάρτινα υλικά σε περίπτωση βροχής. Παράλληλα, όσοι κάνουν καταλήψεις καλό θα ήταν να μην τους μετακινούν για να κλείσουν τις εισόδους των σχολείων, καθώς έτσι όπως τοποθετούνται, προκύπτουν φθορές.