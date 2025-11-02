To θέμα των προσκλήσεων

Για «κατ' εντολή» συμβούλιο έκανε λόγο στην τελευταία συνεδρίαση της «Φάρις» ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Γιώργος Σωφρονάς, αναφορικά με τη σύσκεψη που έγινε την περασμένη εβδομάδα , με σκοπό -όπως είχε σημειωθεί τότε- την “ουσιαστική αντιμετώπιση των ζητημάτων, με στόχο την αποκατάσταση της δυσμενούς εικόνας που έχει διαμορφωθεί γύρω από τον τομέα του θεάτρου”.

Ο κ. Σωφρονάς “φωτογράφισε” τον δήμαρχο Καλαμάτας πίσω από αυτή την πρωτοβουλία, μετά τα όσα ακούστηκαν για τις προσκλήσεις στις παραστάσεις του ΔΗΠΕΘΕΚ, κάτι που αρνήθηκε κατηγορηματικά η πλειοψηφία του Σώματος.

Ο Γιώργος Σωφρονάς ζήτησε ακόμα να του πει συγγνώμη ο πρόεδρος της «Φάρις» για λέξη την οποία του είχε καταλογιστεί πως είπε στην προτελευταία συνεδρίαση, κάτι που δεν αρνήθηκε ο Σωτήρης Κριτσωτάκης.

Η όλη συζήτηση έγινε για μια ακόμα φορά εξαιτίας -ουσιαστικά- των προσκλήσεων, με την οριστική τους κατάργηση να φαντάζει ο πιο αξιόπιστος δρόμος, ώστε και η αντιπολίτευση να μην αναφέρει διάφορους αριθμούς, αλλά και η Κοινωφελής Επιχείρηση να μην απολογείται για ενέργειες άλλης υπηρεσίας.

Τα εισιτήρια του ΔΗΠΕΘΕΚ άλλωστε δεν είναι τόσο… αλμυρά, ώστε να μην μπορούν να τα υποστηρίξουν οι κατηγορίες που λαμβάνουν τις προσκλήσεις.