eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Κυριακή, 23 Νοεμβρίου 2025 17:00

Καβάλα: 85χρονος έχασε τη ζωή του πέφτοντας από μπαλκόνι

Γράφτηκε από την

Καβάλα: 85χρονος έχασε τη ζωή του πέφτοντας από μπαλκόνι

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ένας 85χρονος ημεδαπός έχασε τη ζωή του, το βράδυ του Σαββάτου 22 Νοεμβρίου στην Καβάλα, στην προσπάθειά του να κατεβάσει από το μπαλκόνι του σπιτιού του, στο δεύτερο όροφο με γερανάκι, μια ηλεκτρική συσκευή.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο άτυχος άνδρας βρέθηκε σήμερα το πρωί στον ακάλυπτο χώρο της οικοδομής από οικείους του.

Για το περιστατικό ενεργείται προανάκριση από το Αστυνομικό Τμήμα Νέστου.

Κατηγορία Κοινωνία
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις