Νέα αντιπαράθεση στη Φάρις για το ΔΗΠΕΘΕ Καλαμάτας - Διευκρινίσεις Κριτσωτάκη για τις προσκλήσεις

Για παραπληροφόρηση έκανε λόγο ο πρόεδρος της Φάρις Σωτήρης Κριτσωτάκης μετά τα όσα ειπώθηκαν από την αντιπολίτευση αλλά και τον καλλιτεχνικό διευθυντή του ΔΗΠΕΘΕΚ Φίλιππο Σοφιανό την περασμένη Πέμπτη, στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης.

Σε έκτακτη σύσκεψη του Διοικητικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε χθες, ο κ. Κριτσωτάκης αναφέρθηκε αρχικά στο βραβείο “καλύτερης παράστασης” που κέρδισε το ΔΗΠΕΘΕ Καλαμάτας στα Βραβεία Θεάτρου και Παραστατικών Τεχνών στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος στην Αθήνα, τονίζοντας πως βρίσκεται δίπλα σε αυτό με πράξεις και ό,τι ο προϋπολογισμός αυξήθηκε κατά 109.000 ευρώ γι’ αυτό το λόγο.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΤΩΝ ΗΘΟΠΟΙΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Για τη διαμονή των ηθοποιών στην Καλαμάτα που έθιξε ο Φίλιππος Σοφιανός, ο ίδιος υπογράμμισε πως η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας δεν προβλέπει ούτε διαμονή ούτε διατροφή, σχολιάζοντας πως το ιδανικό θα ήταν ο Δήμος να διαθέτει κάποιο κτήριο ώστε να εξυπηρετεί αυτό το σκοπό. Σχετικά με το θέμα των διπλών προσκλήσεων, ενημέρωσε πως αφορούν τους δημοτικούς συμβούλους, τους βουλευτές, την Περιφέρεια, τους χορηγούς, και ΜΜΕ που τις δίνουν μέσα από διαγωνισμούς. Για τον χαρακτηρισμό “τζαμπατζήδες” που χρησιμοποίησε ο κ. Σοφιανός, ο Σωτήρης Κριτσωτάκης υπενθύμισε πως στις παραστάσεις μπαίνουν δωρεάν όλα τα άτομα ΑμέΑ με τους συνοδούς τους, οι έχοντες κάρτα ανεργίας και παιδιά κάτω των 15 ετών, ωστόσο παραδέχτηκε πως δεν έγινε αναλυτική καταγραφή, ζητώντας σε κάθε περίπτωση να εφαρμοστεί από εδώ και πέρα. Παράλληλα, αρνήθηκε πως οι προσκλήσεις έχουν ψηφοθηρικές προθέσεις, ενώ σχετικά με τα άτομα που ακούστηκε πως έδωσαν το παρών στις δύο παραστάσεις, ισχυρίστηκε πως ήταν πολύ λιγότερα, επικαλούμενος σχετικές λήψεις. Μάλιστα, δεν εμφανίστηκε αρνητικός να καταργηθούν εντελώς οι προκλήσεις, αρκεί η είσοδος να είναι δωρεάν για τις προαναφερόμενες κατηγορίες. Για τα έσοδα των ΔΗΠΕΘΕ πρόσθεσε πως κανένα στη χώρα δεν βγάζει κέρδος, ενώ για τις αναφορές του κ. Σοφιανού για την ισχνή διαφήμιση της περιοδείας στην Αθήνα, ο κ. Κριτσωτάκης ενημέρωσε πως δεν μπορούσαν να γίνουν άλλες ενέργειες βάσει περιορισμών και απαγορεύσεων με τις αφίσες, αφήνοντας ανοιχτό όμως το ενδεχόμενο να αλλάξει η τακτική της προβολής.

Εν συνεχεία, και αφού προχώρησε και σε άλλες επισημάνσεις, ο Σωτήρης Κριτσωτάκης εστίασε σε τοποθετήσεις που έκανε ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Γιώργος Σωφρονάς την περασμένη Πέμπτη, προκαλώντας την αντίδραση του τελευταίου αλλά και του Τάσου Πολυχρονόπουλου από την ίδια παράταξη, όταν άκουσε πως οι σχολιασμοί αυτοί βυθίζουν το ΔΗΠΕΘΕ.

H ΕΠΙΛΟΓΗ TOY ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΑΙ Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ

«Το ΔΗΠΕΘΕΚ είναι βυθισμένο και προσπαθούμε να το αναζωογονήσουμε» τόνισε ο κ. Πολυχρονόπουλος. Ο ίδιος επέκρινε την απουσία του Φίλιππου Σοφιανού από την σύσκεψη, ενώ σχετικά με την διαδικασία επιλογής του νέου καλλιτεχνικού διευθυντή έκανε λόγο για υπονόμευση με παρέμβαση του δημάρχου Καλαμάτας, τονίζοντας πως «οδηγηθήκαμε σε μια επιλογή που δεν μας εξέφραζε». Ο κ. Πολυχρονόπουλος επανέλαβε τη θέση της παράταξής του για μια σοβαρή συζήτηση που έπρεπε να προγραμματιστεί -και γι’ αυτό τον τομέα, κάτι που δεν έγινε ποτέ, σημειώνοντας πως ο κ. Σοφιανός έχει σημαντικές υποχρεώσεις για τις οποίες δεσμεύτηκε αλλά δεν έγιναν. Παράλληλα, επέμεινε στην διαφορά εισιτηρίων και θεατών που έδωσαν το παρών κατά το διήμερο εκείνο, έστω και αν τα άτομα ήταν λιγότερα από αυτά που ειπώθηκαν πριν λίγες μέρες, ενώ σε άλλο σημείο καυτηρίασε την στάση της πλειοψηφίας του Δ.Σ. της Φάρις πάνω στα ζητήματα που τονίστηκαν την Πέμπτη, λέγοντας χαρακτηριστικά πως δεν έκανε «κιχ». «Εύχομαι η σημερινή συζήτηση να αποτελέσει την αφετηρία για να αρχίσει αυτό το συμβούλιο να υπηρετεί το ρόλο του» συμπλήρωσε.

“Η ΦΤΩΧΕΙΑ ΦΕΡΝΕΙ ΓΚΡΙΝΙΑ”

Ο επικεφαλής της “Λαϊκής Συσπείρωσης” Δημήτρης Οικονομάκος ο οποίος έδωσε το παρών στη σύσκεψη, σχολίασε πως η φτώχεια φέρνει γκρίνια, και ότι τα χρήματα που παίρνει το ΔΗΠΕΘΕ είναι λίγα. Ο ίδιος επεσήμανε πως κακώς γίνεται σύγκριση με το ερασιτεχνικό θέατρο, καθώς ισχύουν διαφορετικά δεδομένα, υπογραμμίζοντας πως πρέπει να διεκδικηθούν περισσότεροι πόροι. Ο κ. Οικονομάκος παρατήρησε ακόμα πως ευθύνη για την κακή πορεία του ΔΗΠΕΘΕΚ είχε και ο προηγούμενος καλλιτεχνικός διευθυντής αλλά και η δημοτική αρχή που τον επέλεξε, προτείνοντας να μην γίνονται παραστάσεις στο μη-θεατρικό Μέγαρο αλλά και να σταματήσει η διάθεση των προσκλήσεων, ώστε να πληρώνει όποιος θέλει να πάει πραγματικά.

ΣΩΦΡΟΝΑΣ: “ΔΕΧΤΗΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ” – ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟ

Ο Γιώργος Σωφρονάς έκανε λόγο με αφορμή τα όσα προηγήθηκαν για προσωπική επίθεση εναντίον του, στα όρια του προπηλακισμού, ξεκαθαρίζοντας πως οι φωνές της αντιπολίτευσης αφορούσαν τον υπερβολικό αριθμό προσκλήσεων και όχι τους ΑμεΑ κ.τ.λ. Στη συνέχεια αναφέρθηκε και πάλι στην έλλειψη γενικού διευθυντή και στην ανάθεση καθηκόντων στην προϊσταμένη των οικονομικών της Φάρις χωρίς απόφαση του δημάρχου, σχολιάζοντας παράλληλα τον ρόλο του Δ.Σ., ως πολιτισμική οντότητα. «Είμαστε μόνο τρεις σύμβουλοι εδώ, ο ένας μονίμως απών» τόνισε, λέγοντας πως πρέπει άπαντες να λειτουργούν θεσμικά, με αφορμή την πρόσκληση του προέδρου της Φάρις να συζητήσουν στο γραφείο του για θέματα της Κοινωφελούς Επιχείρησης. Κλείνοντας, επανέλαβε την πρόταση ενός εκ των πρώτων μελών της διοίκησης του ΔΗΠΕΘΕΚ, του Κώστα Μακρή, για ελεύθερη είσοδο στις παραστάσεις, μιας και οι περισσότεροι πάνε δωρεάν με προσκλήσεις, κάτι που δεν βρήκε αρνητικό το Δ.Σ. σε πρώτη φάση.