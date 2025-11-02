Καταγγελία για τις θέσεις ΑμεΑ

Σε μια σοβαρή καταγγελία προχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Δημήτρης Φαββατάς στο τελευταίο Δ.Σ. Καλαμάτας, με αφορμή την παραχώρηση ειδικών θέσεων στάθμευσης για ΑμεΑ.

Ο ίδιος ζήτησε μια φορά το χρόνο να γίνεται επικαιροποίηση όλων των θέσεων, λέγοντας πως υπάρχουν άτομα που έφυγαν από τη ζωή ή μετακόμισαν εκτός πόλης, ωστόσο οι θέσεις δεν παραδίδονται για κοινή χρήση.

Παράλληλα, κατήγγειλε πως έχουν δοθεί θέσεις όχι στην οικία των ενδιαφερομένων, αλλά στον χώρο εργασίας τους, κάνοντας λόγο για παράτυπη πρωτοβουλία.

Ο ίδιος τόνισε πως οι θέσεις αυτές δόθηκαν σε άτομα που ήταν υποψήφια με τη δημοτική αρχή, ζητώντας ανάκληση της απόφασης.

Ο αντιδήμαρχος Βασίλης Κουτραφούρης από την πλευρά του δεσμεύτηκε να ελέγξει το θέμα, ενώ ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος προανήγγειλε ενημέρωση στην επόμενη συνεδρίαση.