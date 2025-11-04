“Las Vegas” η Καλαμάτα

Oτι επί των ημερών του η Καλαμάτα έγινε “Las Vegas” σχολίασε στην τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Φάρις ο αντιδήμαρχος και πρώην πρόεδρος της κοινωφελούς επιχείρησης Παντελής Δρούγας, στο πλαίσιο της συζήτησης για τον εορταστικό φωτισμό της πόλης την περίοδο των Χριστουγέννων.

“Πριν μια πενταετία η πόλη είχε πέντε στολίδια, μέχρι που η ομάδα της Φάρις άλλαξε όλη την πόλη, στολίζοντας από το ιστορικό κέντρο μέχρι την παραλία” επεσήμανε.

Η παρέμβαση του κ. Δρούγα δεν ήταν τυχαία, μιας και από τη στιγμή που ανέλαβε τα ηνία της κοινωφελούς επιχείρησης ο εορταστικός φωτισμός ενισχύθηκε ικανοποιητικά, ωστόσο το ότι δεν άλλαξε το χριστουγεννιάτικο δέντρο – κώνο της κεντρικής πλατείας, σημείο που βρίσκεται η καρδιά της πόλης, δεν άφησε περιθώρια ώστε να φανεί η δουλειά που έγινε.

Αντίθετα ο σημερινός πρόεδρος Σωτήρης Κριτσωτάκης, πάτησε ουσιαστικά το “restart” με το φυσικό δέντρο που τοποθετήθηκε πέρυσι, ανανεώνοντας εξ ολοκλήρου την εικόνα του κέντρου της πόλης.

Στη ανανέωση βέβαια θα πρέπει να προσμετρηθεί και η “πλατεία των ευχών” του ΣΕΜ, ιδιωτική πρωτοβουλία που “ταρακούνησε” την πεπατημένη του Δήμου...