Ανύπαρκτο πεζοδρόμιο

17:30 05/11
Όλος ο κόσμος θέλει τα δέντρα και πρέπει να τοποθετηθούν κι άλλα στην πόλη, αλλά δεν γίνεται να καταλαμβάνουν τα πεζοδρόμια και να αποκλείουν τους πεζούς.
Γ.Σ.
Πεζοδρόμιο ανύπαρκτο και αφιλόξενο για τους πεζούς, που θα πρέπει να κατέβουν στον δρόμο για να κινηθούν στην οδό Βουλγαροκτόνου, στην Παραλία Καλαμάτας, λίγο πριν το τμήμα που διανοίχθηκε το 2024.
Όλος ο κόσμος θέλει τα δέντρα και πρέπει να τοποθετηθούν κι άλλα στην πόλη, αλλά δεν γίνεται να καταλαμβάνουν τα πεζοδρόμια και να αποκλείουν τους πεζούς.
Γ.Σ.