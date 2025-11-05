eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Τετάρτη, 05 Νοεμβρίου 2025 17:30

Ανύπαρκτο πεζοδρόμιο

Γράφτηκε από τον

Πεζοδρόμιο ανύπαρκτο και αφιλόξενο για τους πεζούς, που θα πρέπει να κατέβουν στον δρόμο για να κινηθούν στην οδό Βουλγαροκτόνου, στην Παραλία Καλαμάτας, λίγο πριν το τμήμα που διανοίχθηκε το 2024.

Όλος ο κόσμος θέλει τα δέντρα και πρέπει να τοποθετηθούν κι άλλα στην πόλη, αλλά δεν γίνεται να καταλαμβάνουν τα πεζοδρόμια και να αποκλείουν τους πεζούς.

Γ.Σ.

