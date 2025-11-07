eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Παρασκευή, 07 Νοεμβρίου 2025 17:43

Αχρείαστη πινακίδα

Αχρείαστη πινακίδα

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

 

Παρέμβαση μέσω ανάρτησης στo Facebook έκανε ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης «Καλαμάτα Μετά» Βασίλης Κανάκης, επισημαίνοντας το πρόβλημα που προκαλεί πινακίδα σήμανσης στην οδό Βασ. Όλγας, λίγο πριν τη Φαρών.

Όπως σημείωσε, η θέση του στύλου στη μέση του πεζοδρομίου δυσχεραίνει σημαντικά τη διέλευση πεζών, γονιών με καροτσάκια και ατόμων με αναπηρία, ενώ η ίδια η πινακίδα χαρακτηρίζεται παραπλανητική ως προς την κατεύθυνση που υποδεικνύει. Η επισήμανση αυτή έρχεται να προστεθεί σε άλλες που κάνουν κατά καιρούς πολίτες, υπενθυμίζοντας την ανάγκη συνολικού εξορθολογισμού της σήμανσης σε πολλούς δρόμους της Καλαμάτας από την αρμόδια υπηρεσία, ώστε να διασφαλίζεται η προσβασιμότητα και η ασφάλεια όλων.

Τ.Αν.

