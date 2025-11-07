Αχρείαστη πινακίδα

Όπως σημείωσε, η θέση του στύλου στη μέση του πεζοδρομίου δυσχεραίνει σημαντικά τη διέλευση πεζών, γονιών με καροτσάκια και ατόμων με αναπηρία, ενώ η ίδια η πινακίδα χαρακτηρίζεται παραπλανητική ως προς την κατεύθυνση που υποδεικνύει. Η επισήμανση αυτή έρχεται να προστεθεί σε άλλες που κάνουν κατά καιρούς πολίτες, υπενθυμίζοντας την ανάγκη συνολικού εξορθολογισμού της σήμανσης σε πολλούς δρόμους της Καλαμάτας από την αρμόδια υπηρεσία, ώστε να διασφαλίζεται η προσβασιμότητα και η ασφάλεια όλων.

Τ.Αν.