Μενίδι: 14χρονη πήγε σε ΑΤ με νεκρό βρέφος - Την ξυλοκόπησε και απέβαλε η μητέρα της

Σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε (28/11) στο Mενίδι, όταν ένα 14χρονο κορίτσι εμφανίστηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Αχαρνών κρατώντας σε σακούλα ένα νεκρό βρέφος.

Όλα έγιναν χθες ((28/11)), όταν μια 14χρονη εμφανίστηκε στο Αστυνομικό Τμήμα κρατώντας μια σακούλα μέσα στην οποία υπήρχε έμβρυο περίπου δύο μηνών.

Η ανήλικη κατήγγειλε ότι η μητέρα της την ξυλοκόπησε, με αποτέλεσμα να αποβάλει.

Η 50χρονη μητέρα της, συνελήφθη και κατηγορείται για βαριά σωματική βλάβη και ενδοοικογενειακή βία, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να αντιμετωπίσει και κατηγορία για ανθρωποκτονία λόγω της αποβολής.

Η 14χρονη νοσηλεύεται στο Παίδων, αναφέρει το reader.

Η μητέρα αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα.