Μενίδι: 14χρονη πήγε σε ΑΤ με νεκρό βρέφος - Την ξυλοκόπησε και απέβαλε η μητέρα της

Όλα έγιναν χθες ((28/11)), όταν μια 14χρονη εμφανίστηκε στο Αστυνομικό Τμήμα κρατώντας μια σακούλα μέσα στην οποία υπήρχε έμβρυο περίπου δύο μηνών.
Η ανήλικη κατήγγειλε ότι η μητέρα της την ξυλοκόπησε, με αποτέλεσμα να αποβάλει.
Η 50χρονη μητέρα της, συνελήφθη και κατηγορείται για βαριά σωματική βλάβη και ενδοοικογενειακή βία, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να αντιμετωπίσει και κατηγορία για ανθρωποκτονία λόγω της αποβολής.
Η 14χρονη νοσηλεύεται στο Παίδων, αναφέρει το reader.
Η μητέρα αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα.