Συνεχίζεται η δραστηριότητα του Διεθνούς Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου Καλαμάτας

Στις 12 και 16 Νοεμβρίου δόθηκαν οι παραστάσεις "Οικολογήματα" στην Τρίπολη και τη Σπάρτη από την ομάδα ΚΟΚΟΥ ΜΟΥΚΛΟ, ενώ στις 26 Νοεμβρίου στο Αργος παρουσιάστηκε το "Το ξωτικό της βροντής" από το Θέατρο ΣΚάλα στην αίθουσα Μ. Αλέξανδρος, μπροστά σε ένα ενθουσιασμένο κοινό 150 παιδιών. Η επόμενη και τελευταία παράσταση της περιοδείας θα πραγματοποιηθεί στην Κόρινθο από την ίδια ομάδα στις 17 Δεκεμβρίου. Στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων των Χριστουγέννων του Δήμου Καλαμάτας και της "Φάρις", η Πειραματική Σκηνή συμμετέχει παρουσιάζοντας στην κεντρική πλατεία, το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου στις 12 μ., μια παράσταση κουκλοθέατρου σε συνεργασία με τη Νικολέτα Βασιλοπούλου της ομάδας "Σπείρα", με τίτλο "Ο Φασουλής και το ξωτικό των Χριστουγέννων". Η είσοδος είναι ελεύθερη. Αμέσως μετά την παράσταση θα πραγματοποιηθεί εργαστήρι κατασκευής Χριστουγεννιάτικου αγγέλου για 30 παιδιά ηλικίας 6+, μαζί με τους γονείς τους. Για το εργαστήρι απαιτείται δήλωση συμμετοχής στο τηλέφωνο 6971540945.

Τέλος, η Θεατρική Ομάδα Εφήβων του συλλόγου θα ανεβάσει από 3 έως 7 Ιανουαρίου 2026 τη θεατρική παράσταση «Το γαλάζιο πουλί», το συμβολικό έργο του Μωρίς Μαίτερλινγκ, σε σκηνοθεσία και διασκευή του Παναγιώτη Αδάμ. Το έργο μας μεταφέρει στον μαγικό κόσμο των παιδικών ονείρων και των μυστικών της φύσης. Ενα κορίτσι και ένα αγόρι, η Μύτυλ και ο Τύλτυλ, ξεκινούν ένα περιπετειώδες και ονειρικό ταξίδι αναζητώντας το Γαλάζιο Πουλί της Ευτυχίας. Στη σκηνή συμμετέχουν 21 έφηβοι.