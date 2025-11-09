Παρεμβάσεις με βαρύτητα

Ο ναός της Υπαπαντής, το πιο αναγνωρίσιμο σημείο της Καλαμάτας και πρώτος προορισμός για κάθε επισκέπτη, εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προβλήματα στον περιβάλλοντα χώρο του.

Κάνοντας κάποιος μια αναζήτηση στα social media θα παρατηρήσει πως δεν υπάρχει ξένος επισκέπτης που να μην περάσει από την περιοχή, με την αντηλιά ωστόσο να λειτουργεί αποτρεπτικά.

Παρά τη σπουδαιότητα και τη συμβολική του αξία, η εικόνα της πλατείας δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες κατοίκων και τουριστών, ιδιαίτερα σε συνθήκες έντονης ηλιοφάνειας.

Το θέμα συζητήθηκε πρόσφατα στη Δημοτική Επιτροπή, όπου ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος αναγνώρισε ότι «η ανάπλαση δεν μας ικανοποιεί», αφήνοντας να εννοηθεί πως απαιτούνται βελτιώσεις.

Μένει να φανεί πότε θα υλοποιηθούν αυτές και τι βαρύτητα θα έχουν, μιας και οι παρεμβάσεις της τελευταίας στιγμής στις αρχές του 2025 πριν τον εορτασμό της Υπαπαντής, δεν άλλαξαν ουσιαστικά το τοπίο.