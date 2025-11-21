Η Super League... κατεβαίνει στην Καλαμάτα

Δίχως κάποια σοβαρή εξέλιξη κύλησε η λογοδοσία της δημοτικής αρχής αναφορικά με το μέλλον του Δημοτικού Σταδίου Καλαμάτας και τις ανακοινώσεις που αναμένονται.

Ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης “Καλαμάτα Μετά” Βασίλης Κανάκης έθεσε ερωτήματα σχετικά με τις διαδικασίες για τις απαραίτητες παρεμβάσεις που θα επιτρέψουν στη “Μαύρη Θύελλα” να πληροί τις προδιαγραφές της Super League, καθώς και αν η ΠΑΕ πληρώνει ενοίκιο, δίχως να πάρει κάποια διευκρινιστική απάντηση.

Όταν επέμεινε, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Γιώργος Λαζαρίδης ανέλυσε ποιες παρεμβάσεις θα χρειαστούν, ενώ ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος ξεκαθάρισε πως ο δήμος δεν θα πάρει ποτέ μίσθιο από την ΠΑΕ, όπως συμβαίνει και με την Καλαμάτα ‘80.

Ο ίδιος γνωστοποίησε πως έχει ζητηθεί να έρθουν μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα από τη Super League ειδικοί για το θέμα του γηπέδου, ώστε να κατευθύνουν ανάλογα τον δήμο, ωστόσο αυτή τη φορά δεν αναφέρθηκε στις επίσημες ανακοινώσεις και αν θα γίνουν τελικά εντός Νοεμβρίου.