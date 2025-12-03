Καλλιτέχνες που «μιλούν» στο ευρύ κοινό

Η στροφή της Φάρις προς καλλιτέχνες με δεδομένη και επιτυχημένη παρουσία στο ελληνικό μουσικό στερέωμα φαίνεται πως αποδίδει καρπούς.

Η πρόσφατη συναυλία του Γιώργου Τσαλίκη, όπως και εκείνη του Δημήτρη Κοργιαλά στο τέλος του καλοκαιριού, απέδειξαν ότι το κοινό αναζητά συνεχώς διεξόδους ψυχαγωγίας που του προσφέρουν ξέγνοιαστες στιγμές, πόσο μάλλον σε δύσκολες οικονομικά εποχές όπου η έξοδος θεωρείται για πολλούς είδος πολυτελείας.

Η θερμή ανταπόκριση του κόσμου δείχνει πως δεν αρκείται απλώς στο να δώσει το «παρών» σε μια εκδήλωση. Θέλει να χορέψει, να τραγουδήσει και να μοιραστεί συλλογικά την εμπειρία, με καλλιτέχνες όπως οι προαναφερόμενοι να λειτουργούν ως ασφαλής εγγύηση για ένα πρόγραμμα που «μιλά» στο ευρύ κοινό.

Αν κάτι γίνεται πλέον ξεκάθαρο, είναι ότι η στοχευμένη επιλογή καλλιτεχνών, χωρίς να χρειάζεται υπερβολικό budget, μπορεί να μετατρέψει μια πολιτιστική διοργάνωση σε γιορτή, κάτι που σήμερα το έχουμε περισσότερο ανάγκη από ποτέ.