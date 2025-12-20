Μήνυμα των μαθητών στο δήμαρχο Καλαμάτας

Πρόκειται για τον στενό και επικίνδυνο δρόμο από την οδό Αρτέμιδος προς το σχολείο τους, όπου ο δήμος έχει τοποθετήσει πλαστικά κολονάκια για την άρση της επικινδυνότητας. Όμως, τα κολονάκια δεν προστατεύουν αυτοκίνητα και μαθητές - ανθρώπους από τον κίνδυνο να πέσουν μέσα στο ρέμα ή να παρασυρθούν από τα διερχόμενα οχήματα. Η δημοτική αρχή Καλαμάτας οφείλει να ακούσει τους μαθητές και να προχωρήσει άμεσα σε παρέμβαση, που θα ενισχύει την οδική ασφάλεια και θα άρει τους κινδύνους για την πρόκληση ατυχήματος.

Γ.Σ.