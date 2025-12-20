eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου 2025

Μήνυμα των μαθητών στο δήμαρχο Καλαμάτας

Μήνυμα των μαθητών στο δήμαρχο Καλαμάτας

Τον δήμαρχο Καλαμάτας παρακαλούν οι μαθητές του 7ου Πειραματικού Γυμνασίου της πόλης να ανοίξει τον δρόμο, γιατί κινδυνεύουν, με μήνυμα - πινακίδα που εγκατέστησαν στο γεφύρι του ρέματος του Καραμπογιά.

Πρόκειται για τον στενό και επικίνδυνο δρόμο από την οδό Αρτέμιδος προς το σχολείο τους, όπου ο δήμος έχει τοποθετήσει πλαστικά κολονάκια για την άρση της επικινδυνότητας. Όμως, τα κολονάκια δεν προστατεύουν αυτοκίνητα και μαθητές - ανθρώπους από τον κίνδυνο να πέσουν μέσα στο ρέμα ή να παρασυρθούν από τα διερχόμενα οχήματα. Η δημοτική αρχή Καλαμάτας οφείλει να ακούσει τους μαθητές και να προχωρήσει άμεσα σε παρέμβαση, που θα ενισχύει την οδική ασφάλεια και θα άρει τους κινδύνους για την πρόκληση ατυχήματος.

