Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Πελοποννήσου: Ζητεί μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων

Μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων λόγω των διεθνών ενεργειακών πιέσεων ζητά το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Πελοποννήσου (ΠΕΣΠ) με επιστολή του προς την κυβέρνηση.

Η επιστολή απευθύνεται στους υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα και στον υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ Θανάση Κοντογεώργη.

Το ΠΕΣΠ επισημαίνει ότι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή δημιουργούν νέα ενεργειακή και οικονομική αβεβαιότητα, καθώς οι διεθνείς τιμές πετρελαίου εμφανίζουν αυξητικές τάσεις και επηρεάζουν το κόστος παραγωγής, μεταφορών και λειτουργίας των επιχειρήσεων. Παράλληλα σημειώνει ότι η συγκυρία συμπίπτει με την έναρξη της τουριστικής περιόδου, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για τις επιπτώσεις στην οικονομική δραστηριότητα.

Μεταξύ των μέτρων που προτείνει περιλαμβάνονται επιδότηση του ενεργειακού κόστους για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα, μείωση ΦΠΑ στην εστίαση και σε τουριστικές υπηρεσίες, καθώς και πρόγραμμα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών για επιχειρήσεις. Παράλληλα προτείνεται πρόγραμμα χαμηλότοκων δανείων μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και δράσεις προβολής της Πελοποννήσου ως ασφαλούς τουριστικού προορισμού.

Το Συμβούλιο ζητά επίσης ενίσχυση των αγροδιατροφικών επιχειρήσεων μέσω επιδότησης του ενεργειακού κόστους και των αγροτικών εισροών, όπως τα λιπάσματα.