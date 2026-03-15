Τμήμα κατάρτισης διασωστών στη ΣΑΕΚ του Νοσοκομείου Καλαμάτας

Τη λειτουργία ολιγομελούς τμήματος Δ’ εξαμήνου κατάρτισης, εκπαιδευτικού έτους 2025 - 2026, ειδικότητας “Διασώστης - πλήρωμα ασθενοφόρου”, στη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) του Νοσοκομείου Καλαμάτας, με αριθμό καταρτιζόμενων 13, δηλαδή μικρότερο του ελάχιστου προβλεπόμενου, υπέγραψε με απόφασή του οι υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους.

Και αυτό έγινε, όπως επισημαίνεται στην απόφαση, “καθώς η ανωτέρω ΣΑΕΚ αποτελεί τη μοναδική ΣΑΕΚ αρμοδιότητας υπουργείου Υγείας στο νομό Μεσσηνίας, στην οποία λειτουργεί η εν λόγω ειδικότητα και η μετακίνηση των καταρτιζόμενων σε άλλα αστικά κέντρα, προκειμένου να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, είναι δυσχερής και δαπανηρή”.