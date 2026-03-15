Εστία Πολιτισμού Μικρασιατών και Ποντίων Ν. Μεσσηνίας: Δωρεά σχολικών ειδών στο Δημοτικό Ασπροχώματος

Η δωρεά περιλάμβανε τετράδια, μολύβια, κασετίνες, βιβλία, παιχνίδια και άλλα βασικά σχολικά υλικά, τα οποία παραδόθηκαν στο σχολείο από την πρόεδρο Φωτεινή Κοτσογλανίδη, και τον ταμία Χαράλαμπο Κοτσογλανίδη, προκειμένου να ενισχυθεί η καθημερινή μαθησιακή διαδικασία των μαθητών. Στο σχολείο φοιτούν παιδιά από την κοινότητα των Ρομά, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα σημαντική κάθε πρωτοβουλία που συμβάλλει στη στήριξη της εκπαιδευτικής τους πορείας.

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο των κοινωνικών παρεμβάσεων της Εστίας Πολιτισμού Μικρασιατών και Ποντίων Ν. Μεσσηνίας, η οποία διαχρονικά αναλαμβάνει πρωτοβουλίες αλληλεγγύης και στήριξης της τοπικής κοινωνίας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση και τη στήριξη των παιδιών. Η Εστία Πολιτισμού Μικρασιατών και Ποντίων Ν. Μεσσηνίας συνεχίζει να βρίσκεται δίπλα στην τοπική κοινωνία, αποδεικνύοντας ότι μικρές πράξεις μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά στη ζωή των παιδιών, γιατί η παιδεία είναι δικαίωμα όλων. Η διευθύντρια Μαρία Κρόμπα και οι εκπαιδευτικοί του σχολείου, ευχαρίστησαν την Εστία Πολιτισμού Μικρασιατών και Ποντίων για τη σημαντική αυτή προσφορά, επισημαίνοντας ότι τέτοιες πρωτοβουλίες συμβάλλουν ουσιαστικά στην ενίσχυση της σχολικής κοινότητας και στην υποστήριξη των μαθητών.