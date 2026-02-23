Έδεσσα: Στο νοσοκομείο οι δύο νεαροί μετά το μαχαίρωμα (βίντεο)

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για τα αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το αιματηρό περιστατικό σε αποκριάτικη εκδήλωση στην Έδεσσα, χθες το βράδυ.

Οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Έδεσσας που έχουν αναλάβει την προανάκριση, συγκεντρώνουν μαρτυρίες από τους παρευρισκόμενους, ώστε να ερευνήσουν το πλαίσιο κάτω από οποίο σημειώθηκε η συγκεκριμένη επίθεση, με όλα τα ενδεχόμενα να ερευνώνται.

Συγκεκριμένα, 23χρονος φέρεται να τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο τρεις φορές έναν 21χρονο στο πόδι, στη συνέχεια επιχείρησε να διαφύγει από το σημείο, έχασε ωστόσο την ισορροπία του, έπεσε και χτύπησε στο κεφάλι.

Στο σημείο προκλήθηκε αναστάτωση, με τους -παρευρισκόμενους να καλούν σε βοήθεια. Οι δύο νεαροί μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Έδεσσας, όπου ο 23χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος, ενώ ο 21χρονος δέχτηκε τις Πρώτες Βοήθειες και παραμένει για παρακολούθηση. Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς δεν κινδυνεύει η ζωή τους.

Πηγή: ertnews.gr