Πληθώρα θεμάτων στο Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας

Αναλυτικά τα θέματα που θα συζητηθούν είναι: Έγκριση προγράμματος δωρεάν στειρώσεων και εμβολιασμών δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς, που ανήκουν σε ευαίσθητες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες του Δήμου Τριφυλίας.

Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή σχολικών κτηρίων Δ.Ε. Αετού». Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου "Κατασκευή δικτύων ύδρευσης και επισκευή δικτύων αποχέτευσης στην Π.Ε.3 Κυπαρισσίας». Έγκριση της αριθ. 21/2026 ΑΔΕ με θέμα «Σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών εκδήλωσης σεισμών του Δήμου Τριφυλίας» (κωδική ονομασία: Εγκέλαδος-2). Λήψη απόφασης - παροχής γνώμης προς την Κτηματική Υπηρεσία Νομού Μεσσηνίας σχετικά με τα τμήματα αιγιαλού και παραλίας που επιτρέπεται να παραχωρηθούν για απλή χρήση κατόπιν πλειοδοτικής δημοπρασίας για τα έτη 2026-2028, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.5092/2024. Έγκριση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Τριφυλίας. Έγκριση πρακτικών επιτροπής ελέγχου και λειτουργίας εμποροπανήγυρης Κυπαρισσίας 2025. Έγκριση πρακτικών επιτροπής ελέγχου και λειτουργίας εμποροπανήγυρης Αγ. Χαραλάμπους Φιλιατρών 2026. Έγκριση του πρακτικού της 1ης συνεδρίασης της επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών έτους 2026. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή δημοτικού καταστήματος Τ.Κ. Πύργου». Έγκριση σχεδίου μνημονίου συνεργασίας με Φιλοζωικό Όμιλο Καλαμάτας. Ενημέρωση και συζήτηση για διαχείριση - αποκομιδή ογκωδών το έτος 2025 και για υπηρεσίες σπαστήρα για εργασίες τεμαχισμού, θρυμματισμού και καθαρισμού του μεγάλου όγκου φυτικών υπολειμμάτων και στερεών αστικών ογκωδών αποβλήτων. Τις προηγούμενες μέρες μεταφέρθηκαν από τον Δήμο Τριφυλίας τεμαχισμένα ογκώδη από τα παλιά σφαγεία της Κυπαρισσίας στον βιολογικό καθαρισμό Κυπαρισσίας μετατρέποντας πάλι τον χώρο σε παράνομη χωματερή. Συζήτηση και λήψη απόφασης για σχέδιο διαχείρισης - αποκομιδής ογκωδών έτους 2026» (εισήγηση Κυριαζή Κατρίτση).

α) Δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων των προσεισμικών ελέγχων που διενήργησαν μηχανικοί του ΤΕΕ. β) Συμπεράσματα από τα αποτελέσματα. γ) Προτεινόμενες δράσεις του δήμου (εισήγηση Αικατερίνης Τσιγκάνου).

Κ.Μπ.