ΔΥΠΑ: Άρχισαν οι αιτήσεις για το voucher των 750 ευρώ

Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις 12:00 σήμερα Τρίτη η υποβολή αιτήσεων των ωφελουμένων για το νέο έργο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) με τίτλο «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης, με έμφαση σε δεξιότητες ψηφιακές, πράσινες και οικονομικού εγγραμματισμού», στο πλαίσιο της Δράσης 16913.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζόμενους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους και να ενισχύσουν τις επαγγελματικές προοπτικές τους σε σύγχρονους και δυναμικούς τομείς της οικονομίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας gov.gr, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Δημόσια Πρόσκληση, στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Αρχική / Εκπαίδευση / Κατάρτιση / Εγγραφή στο Μητρώο Ωφελούμενων Εργαζόμενων για κατάρτιση σε προγράμματα για αναβάθμιση δεξιοτήτων σε κλάδους υψηλής ζήτησης, με έμφαση σε δεξιότητες ψηφιακές πράσινες και οικονομικού εγγραμματισμού.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026 και ώρα 12:00.

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης διατίθενται 114.384 θέσεις.

Σε περίπτωση που πριν από την παραπάνω προθεσμία καλυφθούν οι θέσεις, θα υπάρξει σχετική ενημέρωση μέσω νέου Δελτίου Τύπου για την πρόωρη λήξη της διαδικασίας.

Μετά τη λήξη της υποβολής αιτήσεων, θα αναρτηθεί στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ το Μητρώο Ωφελουμένων, το οποίο θα περιλαμβάνει τους εγκεκριμένους και τους απορριφθέντες.

Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης, οι ωφελούμενοι θα συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης από ανεξάρτητους φορείς.

Όσοι επιτύχουν θα λάβουν το σύνολο του εκπαιδευτικού επιδόματος που ανέρχεται έως 750 ευρώ (μικτά).

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης υλοποιούνται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης-NextGenerationEU.

Aποκαταστάθηκαν τα προβλήματα με τις αιτήσεις

Λόγω της πολύ μεγάλης επισκεψιμότητας που καταγράφεται από την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα κατάρτισης εργαζομένων, παρατηρήθηκαν προσωρινά τεχνικά προβλήματα στην πλατφόρμα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Οι τεχνικές ομάδες αποκατέστησαν άμεσα το πρόβλημα, με τη ΔΥΠΑ να τονίζει ότι θα διασφαλίσει πως όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν επαρκή χρόνο για την υποβολή της αίτησής τους, χωρίς να θιγεί κανείς από την καθυστέρηση. Παράλληλα, η ΔΥΠΑ διαβεβαιώνει ότι για μια ακόμη φορά θα διασφαλίσει επαρκή χρόνο για την υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων.

