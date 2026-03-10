ΔΑΟΚ Τριφυλίας: Οδηγίες για την προστασία των μελισσών

Σε ανακοίνωσή της επισημαίνει την ανάγκη ιδιαίτερης προσοχής κατά τη χρήση γεωργικών φαρμάκων, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος θανάτωσης μελισσών από τους χημικούς ψεκασμούς. Παράλληλα υπογραμμίζει ότι η συνεργασία παραγωγών και μελισσοκόμων είναι προς όφελος και των δύο κλάδων.

Σύμφωνα με τις οδηγίες της υπηρεσίας, οι επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων οφείλουν να ενημερώνουν εγγράφως τους μελισσοκόμους της περιοχής τουλάχιστον 48 ώρες πριν από τον ψεκασμό, ώστε να μπορούν να ληφθούν μέτρα προστασίας των μελισσών. Αντίστοιχα συστήνεται στους μελισσοκόμους να αναρτούν σε εμφανές σημείο τον κωδικό της εκμετάλλευσης και τα στοιχεία επικοινωνίας τους.

Η ΔΑΟΚ Τριφυλίας τονίζει ότι οι παραγωγοί πρέπει πριν από κάθε ψεκασμό να ελέγχουν την παρουσία και τη δραστηριότητα των μελισσών στα χωράφια, ενώ οφείλουν να τηρούν αυστηρά τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στη συσκευασία των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, καθώς η μη τήρησή τους συνεπάγεται διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι απαγορεύεται η εφαρμογή φυτοπροστατευτικών προϊόντων που χαρακτηρίζονται επικίνδυνα για τις μέλισσες όταν οι καλλιέργειες ή τα ζιζάνια βρίσκονται σε ανθοφορία, εκτός αν οι οδηγίες χρήσης προβλέπουν διαφορετικά.

Τέλος, η υπηρεσία συνιστά οι ψεκασμοί να πραγματοποιούνται κατά προτίμηση τις βραδινές ώρες, μετά τη δύση του ηλίου, όταν οι μέλισσες έχουν σταματήσει να πετούν, ενώ σε περίπτωση που χρειαστεί ψεκασμός στη διάρκεια της ημέρας προτείνεται να γίνεται νωρίς το πρωί ή σε συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας και συννεφιάς.