Ρούχα πεταμένα σαν σκουπίδια σε κοντινή απόσταση από τον κάδο ανακύκλωσης ρούχων και παπουτσιών, πίσω από το 21ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας, στο κέντρο της πόλης.

Εικόνα αδιαφορίας και βρομιάς, για την οποία υπεύθυνοι είμαστε εμείς οι πολίτες.

Τέτοια εικόνα δεν μας αξίζει. Ο δημόσιος χώρος είναι το σπίτι μας και οφείλουμε να τον σεβόμαστε ως τέτοιον.

Γ.Σ.