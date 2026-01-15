ΑΤΜ της Alpha Bank στα ΕΛΤΑ Καλαμάτας

Στην είσοδο του υποκαταστήματος των ΕΛΤΑ στην οδό Βασιλίσσης Ολγας στην Καλαμάτα εγκαταστάθηκε πλέον το ΑΤΜ της Alpha Bank.

Πρόκειται για το μηχάνημα που μέχρι πρότινος λειτουργούσε έξω από το υποκατάστημα της εν λόγω τράπεζας στην οδό Αριστομένους, το οποίο το τελευταίο διάστημα διέκοψε τη λειτουργία του.

Δ.Πλ.