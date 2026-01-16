Μπήκαν κολονάκια στην 23ης

Με τα κολονάκια οι οδηγοί των ΙΧ αναγκάζονται να τηρήσουν τον ΚΟΚ, να κινηθούν δεξιά και γύρω από τον νέο μικρό κυκλικό κόμβο, για να κατευθυνθούν ανατολικά προς τη Νέδοντος.
Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου 2026 14:21
Μπήκαν κολονάκια στην 23ηςΓράφτηκε από τον Γιάννης Σινάπης
Πλαστικά κολονάκια τοποθέτησε ο Δήμος Καλαμάτας στο τέρμα της οδού Αναγνωσταρά, στην πλατεία 23ης Μαρτίου, προκειμένου να αποτρέπει τους οδηγούς να κινούνται παράνομα και να στρίβουν αριστερά προς τη Νέδοντος, πατώντας τη διπλή γραμμή.
