Μπήκαν κολονάκια στην 23ης

Πλαστικά κολονάκια τοποθέτησε ο Δήμος Καλαμάτας στο τέρμα της οδού Αναγνωσταρά, στην πλατεία 23ης Μαρτίου, προκειμένου να αποτρέπει τους οδηγούς να κινούνται παράνομα και να στρίβουν αριστερά προς τη Νέδοντος, πατώντας τη διπλή γραμμή.

Με τα κολονάκια οι οδηγοί των ΙΧ αναγκάζονται να τηρήσουν τον ΚΟΚ, να κινηθούν δεξιά και γύρω από τον νέο μικρό κυκλικό κόμβο, για να κατευθυνθούν ανατολικά προς τη Νέδοντος.