Συνεχίζουν να κινούνται αριστερά

Μπορεί ο Δήμος Καλαμάτας να τοποθέτησε πλαστικά κολονάκια για να αποτρέψει τις παράνομες αριστερές στροφές στην οδό Αναγνωσταρά στο ύψος της 23ης, όμως φαίνεται ότι η συνήθεια των οδηγών, ειδικά των δικύκλων, δύσκολα αλλάζει.