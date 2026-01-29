eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου 2026 18:55

Συνεχίζουν να κινούνται αριστερά

Μπορεί ο Δήμος Καλαμάτας να τοποθέτησε πλαστικά κολονάκια για να αποτρέψει τις παράνομες αριστερές στροφές στην οδό Αναγνωσταρά στο ύψος της 23ης, όμως φαίνεται ότι η συνήθεια των οδηγών, ειδικά των δικύκλων, δύσκολα αλλάζει.

Παρά την παρέμβαση, πολλοί συνεχίζουν να κινούνται αριστερά και όχι μέσω του κυκλικού κόμβου, υπενθυμίζοντας ότι τα όποια μέτρα χρειάζονται και συνειδητή οδηγική υπευθυνότητα για να αποδώσουν.

