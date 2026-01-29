Δεν ενδιαφέρονται να δώσουν λύση

Ενα πεύκο στην οδό Καλλιπατείρας, στην ταβέρνα του Βάγια έχει “σηκώσει” τον δρόμο και έχει δημιουργήσει επικίνδυνο εμπόδιο στην πρόσβαση των πεζών προς το πεζοδρόμιο, όπως μας διαμαρτυρήθηκε περίοικος.

Σημείωσε ότι έχει απευθυνθεί επανειλημμένα στον Δήμο Καλαμάτας για την αντιμετώπιση του προβλήματος και για την αφαίρεση του δέντρου, αν κριθεί αναγκαίο, αλλά μέχρι τώρα έχει συναντήσει την πλήρη αδιαφορία των αρμοδίων υπηρεσιακών και αιρετών.