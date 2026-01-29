Ενα βήμα μπροστά

Οι ηλεκτρονικές πινακίδες του Δήμου φέρνουν την ενημέρωση ένα βήμα μπροστά, με σύγχρονο και άμεσο τρόπο, προβάλλοντας μεταξύ άλλων πολιτιστικές εκδηλώσεις και παραστάσεις, πρακτική που μπορεί να αφήσει πίσω τα ξεπερασμένα μπάνερ.

Παράλληλα όμως, απαιτείται αυξημένη προσοχή από τους οδηγούς, καθώς η πινακίδα στην κεντρική πλατεία βρίσκεται κοντά σε φωτεινό σηματοδότη, γεγονός που μπορεί να αποσπά την προσοχή κατά την οδήγηση.