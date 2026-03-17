Συνάντηση Μαντά με εκπροσώπους συνεταιρισμών και ομάδων παραγωγών: Καταγραφή προβλημάτων του πρωτογενή τομέα

Τις απόψεις εκπροσώπων συνεταιρισμών και ομάδων παραγωγών από την Καλαμάτα και τη Δυτική Μάνη κατέγραψε ο βουλευτής Περικλής Μαντάς κατά τη διάρκεια συνάντησης εργασίας που πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ στο Επιμελητήριο Μεσσηνίας. Η συνάντηση έγινε κατόπιν πρωτοβουλίας του βουλευτή στο πλαίσιο της συμμετοχής του στη Διακομματική Επιτροπή της Βουλής για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα.

Ο βουλευτής Περικλής Μαντάς δήλωσε: «Δεν μπορεί να υπάρξει ένα αξιόπιστο αγροτικό σχέδιο για τη χώρα, εάν δεν ακουστεί η φωνή των αγροτών. Ως μέλος της διακομματικής επιτροπής του πρωτογενής τομέα, που σύστησε πρόσφατα η Βουλή, προκειμένου να καταγράψουμε τα προβλήματα, αλλά και τις προτάσεις επίλυσης των βασικών δομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας, αναλαμβάνω την πρωτοβουλία να κάνουμε μια περιφερειακή διαβούλευση εδώ στη Μεσσηνία, προκειμένου να καταγράψουμε από τους φορείς, από τους ανθρώπους οι οποίοι λειτουργούν στο πεδίο, είτε είναι συνεταιριστές, είτε είναι αγρότες παραγωγοί, είτε είναι τυποποιητές, είτε είναι άνθρωποι που ασχολούνται με την εκπαίδευση, ακαδημαϊκοί, γεωπόνοι, έμποροι, όλη η κλάδοι που ασχολείται με το πρωτογενή τομέα να καταγράψουμε τις απόψεις τους. Οχι μόνο για τα δομικά προβλήματα, τα οποία τα γνωρίζουμε όλοι, αλλά κυρίως τις προτάσεις που έχουν, έτσι ώστε να συμπεριληφθούν στον οδικό χάρτη που φτιάχνουμε, στην διακομματική επιτροπή, και η Μεσσηνία να έχει τη δική της φωνή.

Με αυτό το σκεπτικό ξεκινάμε την πρώτη μας συνάντηση, με 10 συνεταιρισμούς από τον Δήμο της Καλαμάτας και τον Δήμο της Δυτικής Μάνης, προκειμένου να γίνει αυτή η διαβούλευση και θα προχωρήσουμε το επόμενο χρονικό διάστημα να καλύψουμε το σύνολο των ανθρώπων που ασχολούνται με την πρωτογενή τομέα. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι η Μεσσηνία ιδιαίτερα, στηρίζεται στον πρωτογενή τομέα και στηρίζεται σε επίπεδο όχι μόνο οικονομικό, αλλά και κοινωνικό, με αποτέλεσμα να έχει μεγάλη επίδραση η λειτουργία τους στον τόπο μας. Άρα λοιπόν είναι μια μοναδική ευκαιρία αυτή τη στιγμή η φωνή της Μεσσηνίας να ακουστεί δυνατά στη Βουλή των Ελλήνων».