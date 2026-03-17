Επίθεση Πακιστάν στο Αφγανιστάν: Περισσότεροι από 400 οι νεκροί στο νοσοκομείο της Καμπούλ

Περισσότεροι από 400 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 265 τραυματίστηκαν σε αεροπορικό πλήγμα από τις πακιστανικές αρχές με στόχο κέντρο απεξάρτησης τοξικομανών στην Καμπούλ, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος της κυβέρνησης των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν σε μια ραγδαία κλιμάκωση της σύγκρουσης ανάμεσα στις δύο γειτονικές χώρες.

Το Πακιστάν απέρριψε τον ισχυρισμό χαρακτηρίζοντάς τον ψευδή και παραπλανητικό και είπε ότι το βράδυ της Δευτέρας "πραγματοποίησε πλήγματα ακριβείας εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων και υποδομών υποστήριξης της τρομοκρατίας".

"Οι εμφανείς δευτερογενείς εκρήξεις μετά τις επιθέσεις υποδεικνύουν σαφώς την παρουσία μεγάλων αποθηκών πυρομαχικών", δήλωσε ο Πακιστανός υπουργός Πληροφοριών Αταουλάχ Ταράρ σε μια ανάρτηση στο X.

Η αεροπορική επιδρομή πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες αφότου η Κίνα δήλωσε ότι παραμένει έτοιμη να συνεχίσει τις προσπάθειες για την άμβλυνση των εντάσεων μεταξύ των ισλαμικών εθνών της Νότιας Ασίας και προέτρεψε και τις δύο χώρες να αποφύγουν την επέκταση του πολέμου και να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Η σύγκρουση, που ξεκίνησε τον περασμένο μήνα, είναι η χειρότερη που έχει σημειωθεί ποτέ μεταξύ των γειτόνων που μοιράζονται σύνορα μήκους 2.600 χιλιομέτρων. Είχε υποχωρήσει εν μέσω προσπαθειών φιλικών χωρών, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, να μεσολαβήσουν και να τερματίσουν τις μάχες πριν αναζωπυρωθεί ξανά, αυτή τη φορά λίγες μέρες πριν από τη γιορτή Ιντ-αλ-Φιτρ που σηματοδοτεί το τέλος του ιερού μήνα του Ραμαζανιού.

Η κλιμάκωση έρχεται εν μέσω ευρύτερης αστάθειας στην περιοχή όπου οι επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν και τα αντίποινα της Τεχεράνης έχουν βυθίσει τη Μέση Ανατολή σε κρίση.

"ΣΥΝΕΧΗ ΨΕΜΑΤΑ, ΛΕΕΙ ΤΟ ΠΑΚΙΣΤΑΝ"

Ο Αμντουλάχ Φιτράτ, αναπληρωτής εκπρόσωπος των Ταλιμπάν, δήλωσε ότι η αεροπορική επιδρομή πραγματοποιήθηκε στις 9 μ.μ. (16:30 GMT) τη Δευτέρα και στοχοθέτησε το δημόσιο νοσοκομείο Ομίντ, το οποίο, όπως είπε, ήταν ένα κέντρο απεξάρτησης τοξικομανών με 2.000 κλίνες.

«Μεγάλα τμήματα του νοσοκομείου έχουν καταστραφεί και υπάρχουν φόβοι για βαριές απώλειες», ανέφερε σε μια ανάρτηση στο X. «Δυστυχώς, ο αριθμός των νεκρών έχει φτάσει μέχρι στιγμής τους 408 με 265 τραυματίες».

Ομάδες διάσωσης βρίσκονται στο σημείο και εργάζονται για τον έλεγχο της πυρκαγιάς που ξέσπασε και την περισυλλογή των θυμάτων, δήλωσε ο ίδιος.

Οι νεκροί ήταν ως επί το πλείστον αθώοι πολίτες και τοξικομανείς, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει τον αριθμό των θυμάτων. Κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, και οι δύο πλευρές ισχυρίστηκαν ότι προκάλεσαν σοβαρές ζημιές η μία στην άλλη, αλλά δεν ήταν δυνατή η ανεξάρτητη επαλήθευση.

Ο εκπρόσωπος του πρωθυπουργού του Πακιστάν χαρακτήρισε «συνεχή ψέματα» την αναφορά του Αφγανιστάν ότι στοχοθετούνται οι τοξικομανείς και δήλωσε ότι οι «αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις» του Πακιστάν θα συνεχιστούν για όσο χρειαστεί για την εξάλειψη «τρομοκρατών και των υποδομών τους».

Η ΚΙΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΗΡΕΜΙΑ, Η ΙΝΔΙΑ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ

Η κλινική Όμιντ ιδρύθηκε το 2016 και έχει περιθάλψει εκατοντάδες ανθρώπους, παρέχοντάς τους επίσης επαγγελματική εκπαίδευση, όπως ραπτική και ξυλουργική, για να μπορούν να βρουν πιο εύκολα εργασία, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η Κίνα απηύθυνε για άλλη μια φορά έκκληση για ηρεμία και αυτοσυγκράτηση, και ζήτησε να διασφαλιστεί η ασφάλεια του κινεζικού προσωπικού, των έργων και των θεσμών στην περιοχή.

«Η Κίνα... θα συνεχίσει να διαδραματίζει εποικοδομητικό ρόλο μέσω των δικών της διαύλων για την αποκλιμάκωση των εντάσεων και τη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών», δήλωσε ο Λιν Σιάν, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών.

Η γιγαντιαία γειτονική χώρα Ινδία, πυρηνική δύναμη και αντίπαλος του Πακιστάν που πρόσφατα συνήψε στενούς δεσμούς με τους Αφγανούς Ταλιμπάν, δήλωσε ότι καταδικάζει απερίφραστα την επίθεση στο νοσοκομείο.

«Το γεγονός ότι αυτή η επίθεση πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του ιερού μήνα του Ραμαζανιού, μιας εποχής ειρήνης, περισυλλογής και ελέους μεταξύ των μουσουλμανικών κοινοτήτων σε όλο τον κόσμο, την καθιστά ακόμη πιο κατακριτέα», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ινδικού υπουργείου Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του.

Σφοδρές μάχες μεταξύ των γειτόνων στη Νότια Ασία, οι οποίοι ήταν στενοί σύμμαχοι νωρίτερα, ξέσπασαν τον περασμένο μήνα με πακιστανικές αεροπορικές επιδρομές στο Αφγανιστάν, οι οποίες, σύμφωνα με το Ισλαμαμπάντ, στόχευαν προπύργια μαχητών.

Το Αφγανιστάν χαρακτήρισε τις επιδρομές παραβίαση της κυριαρχίας του, στοχεύοντας αμάχους και εξαπέλυσε τις δικές του επιθέσεις.

Το Ισλαμαμπάντ λέει ότι η Καμπούλ παρέχει ασφαλές καταφύγιο σε μαχητές που εξαπολύουν επιθέσεις στο Πακιστάν. Οι Ταλιμπάν αρνούνται την κατηγορία, υποστηρίζοντας ότι η αντιμετώπιση της ένοπλης δράσης είναι εσωτερικό πρόβλημα του Πακιστάν.

ΑΠΕ-ΜΠΕ