Χαμός στη ΔΕΗ με τους λογαριασμούς

“Οι πελάτες της δεν λαμβάνουν λογαριασμό, επειδή τα ΕΛΤΑ έχουν ξεμείνει από διανομείς στην Καλαμάτα. Πηγαίνουν, λοιπόν, στο καινούργιο κατάστημα της ΔΕΗ επί της κεντρικής πλατείας, άλλοι φωνάζουν, οι υπάλληλοι δυσκολεύονται πολύ στη δουλειά τους, κάποιοι ηλικιωμένοι αδυνατούν να καταλάβουν, άλλοι δυσκολεύονται να πληρώσουν στο μηχάνημα (δύο φορές μια κυρία δεν τα κατάφερε να πληρώσει με πιστωτική)”. Ο αναγνώστης μας ανέφερε ότι “αφού τα ΕΛΤΑ δεν μπορούν να παραδώσουν τους λογαριασμούς, ας πάει η ΔΕΗ σε μιαν από τις 800 (αληθής ο αριθμός) ταχυδρομικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, για να παίρνει κι ο κόσμος το λογαριασμό στο σπίτι του”.
Γ.Σ.
Χαμός στη ΔΕΗ με τους λογαριασμούςΓράφτηκε από τον Γιάννης Σινάπης
Χαμός στη ΔΕΗ της Καλαμάτας χθες Δευτέρα το πρωί, με τους λογαριασμούς, όπως μας ενημέρωσε αναγνώστης μας, που ήταν παρών και μας εξήγησε...
