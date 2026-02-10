Χαμός στη ΔΕΗ με τους λογαριασμούς

“Οι πελάτες της δεν λαμβάνουν λογαριασμό, επειδή τα ΕΛΤΑ έχουν ξεμείνει από διανομείς στην Καλαμάτα. Πηγαίνουν, λοιπόν, στο καινούργιο κατάστημα της ΔΕΗ επί της κεντρικής πλατείας, άλλοι φωνάζουν, οι υπάλληλοι δυσκολεύονται πολύ στη δουλειά τους, κάποιοι ηλικιωμένοι αδυνατούν να καταλάβουν, άλλοι δυσκολεύονται να πληρώσουν στο μηχάνημα (δύο φορές μια κυρία δεν τα κατάφερε να πληρώσει με πιστωτική)”. Ο αναγνώστης μας ανέφερε ότι “αφού τα ΕΛΤΑ δεν μπορούν να παραδώσουν τους λογαριασμούς, ας πάει η ΔΕΗ σε μιαν από τις 800 (αληθής ο αριθμός) ταχυδρομικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, για να παίρνει κι ο κόσμος το λογαριασμό στο σπίτι του”.

Γ.Σ.