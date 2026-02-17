Καλάμια και φερτά υλικά στην ακτή

Γέμισε καλάμια η ακτή στην Ανατολική Παραλία της Καλαμάτας από τα φερτά υλικά και τη βρομιά που κατέβασαν στη θάλασσα τα ρέματα της περιοχής και προφανώς και ο μεγάλος κλειστός αγωγός ομβρίων της οδού Ηρώων.

Μάλιστα, καλάμια έχουν βρει “απάγκιο” στην εξωτερική πλευρά του σημείου εκβολής του αγωγού στα «Βραχάκια», του τσακισμένου ανατολικού μόλου στον προλιμένα. Τα καλάμια πρέπει να απομακρυνθούν, ενώ η ίδια η φύση, η θάλασσα θα ανακτήσει μόνη της μετά από κάποιον καιρό την ομορφιά της.

Γ.Σ.