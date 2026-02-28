Να ληφθούν μέτρα ασφαλείας για τους πεζούς, “οι οποίοι αναγκάζονται να κατεβαίνουν στο οδόστρωμα απροστάτευτοι, στην οδό Ναυαρίνου κοντά στη βίλα Καρέλια, όπου γίνονται έργα στο πεζοδρόμιο”, ζητεί αναγνώστης μας, που περπατάει καθημερινά στο νότιο μεγάλο πεζοδρόμιο της παραλιακής οδού.