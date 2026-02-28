eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου 2026 19:43

Μέτρα ασφαλείας για τους πεζούς

Γράφτηκε από τον

Να ληφθούν μέτρα ασφαλείας για τους πεζούς, “οι οποίοι αναγκάζονται να κατεβαίνουν στο οδόστρωμα απροστάτευτοι, στην οδό Ναυαρίνου κοντά στη βίλα Καρέλια, όπου γίνονται έργα στο πεζοδρόμιο”, ζητεί αναγνώστης μας, που περπατάει καθημερινά στο νότιο μεγάλο πεζοδρόμιο της παραλιακής οδού.

Και για να τεκμηριώσει την ανάγκη να ικανοποιηθεί το σοβαρό αίτημά του, μας έστειλε και τη σχετική φωτογραφία.

Γ.Σ.

