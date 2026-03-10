Στάσιμο έργο στη Βέργα

Όπως ανέφερε, συνεργείο που πραγματοποίησε εργασίες στο σημείο τοποθέτησε στη συνέχεια περίφραξη και ειδική σήμανση, η οποία παραμένει μέχρι σήμερα, χωρίς να έχει προχωρήσει το έργο. Έτσι η ήδη στενή λωρίδα κυκλοφορίας έχει περιοριστεί ακόμη περισσότερο, δημιουργώντας δυσχέρεια και αυξημένο κίνδυνο για τους οδηγούς που κινούνται στο συγκεκριμένο ρεύμα. Η παρατεταμένη εκκρεμότητα προκαλεί εύλογα ερωτήματα για το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των παρεμβάσεων, ενώ οι κάτοικοι ζητούν την άμεση αποκατάσταση της οδικής ασφάλειας και την απομάκρυνση των πρόχειρων εμποδίων, πριν σημειωθεί κάποιο ατύχημα.

Τ.Αν.