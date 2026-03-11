Χρειάζεται αποκατάσταση

Επειδή το σημείο παραμένει επικίνδυνο, πρέπει αμέσως να υπάρξει παρέμβαση αποκατάστασης είτε από τη ΔΕΗ είτε από τον δήμο, ώστε να προληφθεί πιο σοβαρό ατύχημα.
Γ.Σ.
Στην ανάπλαση στο κέντρο της Καλαμάτας, στο πεζοδρόμιο της Αριστοδήμου, στη ΝΑ γωνία με τη Βασ. Γεωργίου, το φρεάτιο της ΔΕΗ έχει “καθίσει”, με αποτέλεσμα λόγω της υψομετρικής διαφοράς να σκοντάφτουν άνθρωποι και να έχουν τραυματιστεί, ευτυχώς ελαφρά μέχρι τώρα.
Επειδή το σημείο παραμένει επικίνδυνο, πρέπει αμέσως να υπάρξει παρέμβαση αποκατάστασης είτε από τη ΔΕΗ είτε από τον δήμο, ώστε να προληφθεί πιο σοβαρό ατύχημα.
Γ.Σ.