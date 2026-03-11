Χρειάζεται αποκατάσταση

Στην ανάπλαση στο κέντρο της Καλαμάτας, στο πεζοδρόμιο της Αριστοδήμου, στη ΝΑ γωνία με τη Βασ. Γεωργίου, το φρεάτιο της ΔΕΗ έχει “καθίσει”, με αποτέλεσμα λόγω της υψομετρικής διαφοράς να σκοντάφτουν άνθρωποι και να έχουν τραυματιστεί, ευτυχώς ελαφρά μέχρι τώρα.