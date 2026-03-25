Η φετινή θερινή περίοδος στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας φαίνεται πως ξεκινά με μια γνώριμη, αλλά ταυτόχρονα κρίσιμη εκκρεμότητα: τη διαχείριση των θέσεων και την ομαλή εξυπηρέτηση του κοινού.

Τα αιτήματα των παραγωγών από τον Δεκέμβριο αποδεικνύουν ότι υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για τον χώρο, κάτι που αναδεικνύει τη δυναμική του θεάτρου ως βασικού πολιτιστικού κόμβου της πόλης.

Ωστόσο, η καθυστέρηση στην εφαρμογή της αριθμημένης θέσης δημιουργεί εύλογες ανησυχίες. Οι εικόνες με ουρές και «κρατημένες» θέσεις ανήκουν σε μια άλλη εποχή και δεν συνάδουν με τη σύγχρονη εμπειρία θεάματος που δικαιούται το κοινό.

Η πρόθεση της “Φάρις” να προχωρήσει σε αλλαγές κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά η επιφυλακτικότητα που εκφράζεται για ήδη προγραμματισμένες θεατρικές παραγωγές δείχνει ότι ο χρόνος πιέζει.

Το γεγονός ωστόσο ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν ενεργοποιηθεί προπωλήσεις για καλοκαιρινές περιοδείες στην Καλαμάτα ίσως προσφέρει ένα μικρό «παράθυρο» ευκαιρίας, έτσι ώστε να ξέρουν όλοι πού θα κάτσουν.