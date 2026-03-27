Μικρή χωματερή λόγω... επετείου

Η εικόνα που παρουσιάζουν οι κάδοι απορριμμάτων στη νησίδα της 23ης Μαρτίου, στο Ιστορικό Κέντρο, μετά από μια εμπορική ημέρα, παραπέμπει περισσότερο σε μικρή χωματερή παρά σε οργανωμένο αστικό χώρο.

Επαγγελματίες και κάτοικοι δεν φαίνεται να δείχνουν τη στοιχειώδη διάθεση να χρησιμοποιήσουν τους παρακείμενους κάδους, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται απαράδεκτες εικόνες.

Την ίδια στιγμή, εύλογα τίθεται ζήτημα και για τη συχνότητα αποκομιδής, η οποία -ειδικά σε ημέρες αυξημένης κίνησης, όπως η περασμένη Δευτέρα- θα έπρεπε να είναι ενισχυμένη.

Η λήψη, από τις 9 το βράδυ ανήμερα της 23ης, αποτυπώνει μια κατάσταση που δεν τιμά ούτε την πόλη ούτε την καθημερινότητά της.

Από το περιβάλλον της αρμόδιας υπηρεσίας πάντως, μας τονίστηκε πως λόγω της προσωρινής απομάκρυνσης των μπλε κάδων για να πραγματοποιηθεί η εκδήλωση, πολίτες άφησαν τα ανακυκλώσιμα υλικά τους στους κάδους της νησίδας δίχως να τα σπάσουν, με αποτέλεσμα να "μπουκώσουν" και να δημιουργηθεί η παραπάνω εικόνα.