Καφαντάρης αντί Σαμαρά

Οι μέχρι τώρα φήμες - τις οποίες δεν θελήσαμε να αναπαράγουμε με την μορφή δημοσιεύματος - παίρνουν σάρκα και οστά και μάλιστα εκτός Μεσσηνίας.

Η χθεσινή «Καθημερινή» στο «Θεωρείο» γράφει:

«Για το ψηφοδέλτιο της Μεσσηνίας σας έχω ξαναγράψει, καθώς το κενό που δεδομένα θα αφήσει ο Αντώνης Σαμαράς δεν είναι αμελητέο και αναζητείται ο - δύσκολος - τρόπος να καλυφθεί. Μια σκέψη που έχει αρχίσει να ωριμάζει είναι να κατέλθει υποψήφιος ο Δημήτρης Καφαντάρης, γενικός γραμματέας της ΚΕΔΕ, επί σειρά ετών αυτοδιοικητικός αλλά και… συμπατριώτης του Σαμαρά με την πολύ στενή έννοια, καθώς είναι από την Πύλο. Η υποψηφιότητα θεωρείται πως μπορεί να “μαζέψει” ένα σημαντικό κομμάτι όχι μόνο του Δήμου Πύλου - Νέστορος, καθώς ο Καφαντάρης δεν είναι χθεσινός στη Μεσσηνία, στην οποία πολιτεύεται από το 1995».