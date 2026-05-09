AdventureWEEK Peloponnese 2026: Ξένοι επαγγελματίες τουρισμού και δημοσιογράφοι σήμερα στην Καλαμάτα

H Καλαμάτα υποδέχεται σήμερα Σάββατο αποστολή 20 διεθνών επαγγελματιών τουρισμού και δημοσιογράφων, στο πλαίσιο του AdventureWEEK Peloponnese 2026, μιας από τις σημαντικότερες δράσεις διεθνούς προβολής της Πελοποννήσου για φέτος.

Η διοργάνωση υλοποιείται από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ) και την Adventure Travel Trade Association (ATTA), τον κορυφαίο παγκόσμιο οργανισμό adventure τουρισμού με παρουσία σε 100+ χώρες και δίκτυο 30.000+ επαγγελματιών. Η αποστολή αριθμεί εκπροσώπους από ΗΠΑ, Καναδά, Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Πολωνία και Ηνωμένο Βασίλειο, δημοσιογράφους από μέσα όπως Travel+Leisure, National Geographic Traveler, The Guardian, Forbes France και Vogue, καθώς και διεθνείς tour operators.

Σήμερα το πρωί η αποστολή θα διασχίσει την πόλη, γνωρίζοντας τον προορισμό και τους επαγγελματίες του τουρισμού, μέσα από μια βιωματική διαδρομή που ξεκινά από την προκυμαία, περνά από το Πάρκο Σιδηροδρόμων, την κεντρική πλατεία και την οδό Αριστομένους, σταματά στο ιστορικό Δημαρχείο και τον ναό των Αγίων Αποστόλων, και καταλήγει στην Κεντρική Αγορά, όπου θα τους προσφερθεί ένα γεύμα που θα αναδεικνύει τα τοπικά προϊόντα και την τοπική γαστρονομία.