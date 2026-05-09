Μεσσηνία: Ελεύθερα δίχως περιοριστικούς όρους τα αδέρφια για την κοκαΐνη

Ελεύθερα δίχως κανένα περιοριστικό όρο αφέθηκαν τα δύο αδέρφια από την Τρίοδο, τα οποία κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών.

Ο 34χρονος και η 29χρονη αδερφή του βρέθηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης ενώπιον του ανακριτή Καλαμάτας για να απολογηθούν και αφέθηκαν ελεύθεροι δίχως να τους επιβληθεί κανένας περιοριστικός όρος.

Να θυμίσουμε πως τα δύο αδέρφια διακινούσαν κοκαΐνη σε χρήστες τόσο από το κατάστημα ελεύθερου εμπορίου που διατηρούν στην Τρίοδο, όσο και με ραντεβού που κανόνιζαν μέσω διαδικτυακών εφαρμογών σε τοξικομανείς της Μεσσήνης και της Καλαμάτας.

Υπολογίζεται πως είχαν βγάλει πάνω από 30.000 ευρώ μέσω της πώλησης ναρκωτικών εδώ και τουλάχιστον έξι μήνες.

