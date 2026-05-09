Ημέρα της Ευρώπης, την 9η Μαΐου»: Εκδηλώσεις στο χώρο «Εμπειρία Ευρώπη Αθηνών»

Ανοιχτή στο κοινό είναι η εκδήλωση που διοργανώνουν για την ημέρα της Ευρώπης, το Σάββατο, 9 Μαΐου, στο χώρο «Εμπειρία Ευρώπη Αθηνών» (Σταδίου 44-46), το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, με τη συμμετοχή της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, του Γραφείου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) στην Αθήνα, των Europe Direct ΕΛΙΑΜΕΠ Αττικής και Δήμου Πειραιά, των Μουσικών Ραδιοφώνων της ΕΡΤ και του χορωδιακού συνόλου CHÓRES.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η εκδήλωση περιλαμβάνει ένα πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων για όλες τις ηλικίες, με στόχο την ενημέρωση, τη συμμετοχή και τη βιωματική γνωριμία με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να ανακαλύψουν τον χώρο ελεύθερα, να γνωρίσουν πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς επηρεάζει την καθημερινότητά μας, μέσα από διαδραστικά εκθέματα και βιωματικές εμπειρίες.

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη, αλλά απαιτείται κράτηση για τις οργανωμένες δραστηριότητες. Η εκδήλωση (και δραστηριότητες) θα ξεκινήσουν στις 9:00 το πρωί και θα ολοκληρωθούν μέχρι τις 17:00.

ΑΠΕ-ΜΠΕ