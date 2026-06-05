Ενταση ακόμα και μπροστά σε παιδιά

Η παρουσία των μαθητών της ΣΤ’ τάξης του Δημοτικού Σχολείου Λεϊκών στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας αποτέλεσε μια σημαντική ευκαιρία γνωριμίας με τη λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Ωστόσο, η εκπαιδευτική αυτή εμπειρία συνοδεύτηκε και από εικόνες που δύσκολα μπορούν να θεωρηθούν θετικό παράδειγμα για τα παιδιά, καθώς οι εντάσεις και οι υψηλοί τόνοι κυριάρχησαν για ακόμη μία φορά στη συζήτηση.

Μάλιστα, σημειώθηκε και λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ μελών της δημοτικής αρχής, χωρίς να υπάρξει συνέχεια.

Οι συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων οφείλουν να αποτελούν χώρο διαλόγου και δημοκρατικής αντιπαράθεσης με σεβασμό, ιδιαίτερα όταν τις παρακολουθούν νέοι που διαμορφώνουν την εικόνα τους για τους θεσμούς.

Τ.Αν.